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"Газпром" проиграл апелляцию и должен заплатить 171 миллиард гривен Украине

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Газпром
Газпром / Фото из открытых источников

Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы на штраф в 171 миллиард гривен, наложенный Антимонопольным комитетом Украины на российское ОАО "Газпром".

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

"КАХС отказал российскому "Газпрому" в удовлетворении апелляционной жалобы по делу об уплате в бюджет более 171 миллиарда гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции", – говорится в сообщении.

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Суд обязал "Газпром" выплатить в государственный бюджет Украины более 171 миллиарда гривен в 2017 году. "Газпром" обжаловал это решение и действия государственного исполнителя, в связи с чем обратился с апелляцией.

Постановлением от 13 марта 2018 по делу № 910/18299/16 суд отказал ОАО "Газпром" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение местного суда о механизме исполнения судебного решения.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении всех контрактов с "Нафтогазом", а 6 марта российский монополист подал апелляцию.

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Газпром
Источник: 24 Канал
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