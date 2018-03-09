Конфликт с "Газпромом": Порошенко сделал решительное заявление

Если российский "Газпром" не будет осуществлять выплаты Украине по решению Стокгольмского арбитража, украинская сторона намерена взимать соответствующие суммы, в частности, путем ареста имущества компании.

Об этом написал Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

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"Заявления РФ о том, что она не будет платить Украине согласно решению Стокгольмского арбитража – это позиция слабая. Как говорят: после боя кулаками не машут. Есть международные конвенции, есть безупречная юридическая позиция Украины", – отметил он.

По словам украинского лидера, если "Газпром" не начнет выплачивать компенсацию, украинская сторона примет жесткие меры.

"По моему поручению команда юристов уже прорабатывает взыскание соответствующих сумм. Поэтому, если "Газпром" не будет платить компенсацию – будем арестовывать имущество!", – подчеркнул Порошенко.

Заяви РФ про те, що вона не буде платити Україні за рішенням Стокгольмського арбітражу – це позиція слабка. Як кажуть: після бою кулаками не махають. Є міжнародні конвенції, є бездоганна юридична позиція України. pic.twitter.com/vniQNT3eLR — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 березня 2018 р.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако "Газпром" не согласился с таким решением и 2 марта заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".



6 марта "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража в деле о поставках газа, а относительно рассмотрения о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.