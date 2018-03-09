Конфлікт з "Газпромом": Порошенко зробив рішучу заяву

Якщо російський "Газпром" не буде здійснювати виплат Україні за рішенням Стокгольмського арбітражу, українська сторона має намір стягувати відповідні суми, зокрема, шляхом арешту майна компанії.

Про це написав Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Twitter.

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"Заяви РФ про те, що вона не буде платити Україні за рішенням Стокгольмського арбітражу - це позиція слабка. Як кажуть: після бою кулаками не махають. Є міжнародні конвенції, є бездоганна юридична позиція України", – зазначив він.

За словами українського лідера, якщо "Газпром" не почне сплачувати компенсації, українська сторона прийме жорсткі міри.

"За моїм дорученням команда юристів уже опрацьовує стягнення відповідних сум. Тому, якщо "Газпром" не сплачуватиме компенсацію – будемо заарештовувати майно!", – наголосив Порошенко.

Заяви РФ про те, що вона не буде платити Україні за рішенням Стокгольмського арбітражу – це позиція слабка. Як кажуть: після бою кулаками не махають. Є міжнародні конвенції, є бездоганна юридична позиція України. pic.twitter.com/vniQNT3eLR — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 березня 2018 р.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Проте "Газпром" не погодився з таким рішенням і 2 березня заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".



6 березня "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, а щодо розгляду про транзит апеляцію буде подано до кінця березня 2018 року.