"Газпром" програв апеляцію і мусить сплатити 171 мільярд гривень Україні

Київський апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні скарги на штраф у 171 мільярда гривень, накладений Антимонопольним комітетом України на російське ПАТ "Газпром".

Про це повідомляє "Судова влада України".

"КАГС відмовив російському "Газпрому" у задоволенні апеляційної скарги у справі про сплату до бюджету більше 171 мільярда гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції", – йдеться у повідомленні.

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Суд зобов’язав "Газпром" виплатити до державного бюджету України понад 171 мільярда гривень у 2017 році. "Газпром" оскаржив це рішення та дії державного виконавця, у зв’язку з чим звернувся з апеляцією.

Ухвалою від 13 березня 2018 року у справі № 910/18299/16 суд відмовив ПАТ "Газпром" у задоволенні апеляційної скарги та залишив без змін ухвалу місцевого суду щодо механізму виконання судового рішення.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березя "Газпром" заявив про розірвання усіх контарктів з "Нафтогазом", а 6 березня російський монополіст подав апеляцію.