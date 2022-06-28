Россия платит солдатам зарплаты через банк, до сих пор избегающий серьезных санкций, – "Схемы"

Высокие зарплаты – одна из главных мотиваций российских захватчиков. Они готовы убивать мирных людей и рисковать жизнью ради денег.

За нападение на Украину Запад наложил на Россию множество санкций. Большое их количество касается финансового сектора, но платить зарплату оккупантам Кремль пока может.

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Как российские кафиры получают деньги за войну против Украины

Многие российские банки оказались под санкциями ЕС. Впрочем, "Газпромбанк", на счета которого поступает оплата стран Европы за газ и нефть, ушел от строгих ограничений Запада. Сейчас это единственное финансовое учреждение россиян, которому удается функционировать в обычном режиме.

Журналистам "Схем" удалось установить, что Министерство обороны России перечисляет деньги для своего "пушечного мяса" именно через этот банк. Оккупанты получают не только зарплату, но и "боевые выплаты" – премию за войну против Украины и убийства мирных украинцев.

Таким образом, "Газпромбанк" не только направляет средства европейцев за нефть и газ на войну против Украины, но тесно сотрудничает с Минобороны оккупантов и платит солдатам за убийства украинцев.

Мероприятие ввело против "Газпромбанка" секторальные санкции, которые абсолютно не мешают ему проводить привычную операционную деятельность. Из-за исключения для этого банка кафиры могут получать свои кровавые деньги.

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