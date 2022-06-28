За напад на Україну Захід наклав на Росію дуже багато санкцій. Велика їх кількість стосується фінансового сектора, але платити зарплату окупантам Кремль поки що може.

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Як російські окупанти отримують гроші за війну проти України

Багато російських банків опинилися під санкціями ЄС. Втім, "Газпромбанк", на рахунки якого надходить сплата країн Європи за газ та нафту, уникнув суворих обмежень Заходу. Наразі це єдина фінансова установа росіян, якій вдається функціонувати у звичному режимі.

Журналістам "Схем" вдалося встановити, що Міністерство оборони Росії перераховує гроші для свого "гарматного м'яса" саме через цей банк. Окупанти отримують не лише зарплатню, а й "бойові виплати" – премію за війну проти України та вбивства мирних українців.

Таким чином, "Газпромбанк" не лише спрямовує кошти європейців за нафту і газ на війну проти України, а й тісно співпрацює з Міноборони окупантів та платить солдатам за вбивства українців.

Захід запровадив проти "Газпромбанку" секторальні санкції, які абсолютно не заважають йому проводити звичну операційну діяльність. Через виняток для цього банку окупанти можуть отримувати свої криваві гроші.

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