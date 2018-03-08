"Газпрому" не удалось выставить Украину как ненадежного партнера для Европы, – Госдеп США
"Газпрому" не удалось скомпрометировать Украину и НАК "Нафтогаз" в глазах европейских партнеров.
Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт.
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"Украинцы вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа на 14% на прошлой неделе, чтобы обеспечить надежное снабжение газа европейским потребителям", – написала она.
Напомним, что акцию #прикурити "Нафтогаз" запустил после того, как "Газпром" снизил давление газа со своей стороны. И украинцы на несколько дней снизили потребление голубого топлива, пока кризис миновал.
Источник: 24 Канал
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