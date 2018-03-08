"Газпрому" не удалось выставить Украину как ненадежного партнера для Европы, – Госдеп США

"Газпрому" не удалось скомпрометировать Украину и НАК "Нафтогаз" в глазах европейских партнеров.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт.

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"Украинцы вдохновили мир, объединившись для уменьшения потребления газа на 14% на прошлой неделе, чтобы обеспечить надежное снабжение газа европейским потребителям", – написала она.

#Ukraine citizens have inspired the world by pulling together to reduce gas consumption by 14% last week to ensure reliable gas delivery to European customers. @GazpromEN has failed in its attempt to portray #Ukraine & @NaftogazUkraine as unreliable transit partners. #UATransit — Heather Nauert (@statedeptspox) 7 березня 2018 р.

Напомним, что акцию #прикурити "Нафтогаз" запустил после того, как "Газпром" снизил давление газа со своей стороны. И украинцы на несколько дней снизили потребление голубого топлива, пока кризис миновал.