Украина начала поиск активов "Газпрома" за рубежом для их возможного ареста

В Министерстве иностранных дел решили начать поиск активов российского монополиста "Газпрома". Они могут быть в будущем арестованы или конфискованы.

С соответствующим заявлением выступила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

"Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, ко всем открытым базам данных для того, чтобы узнать – где, что есть у "Газпрома", – рассказала Елена Зеркаль.

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По ее словам, сделано это для того, чтобы в будущем иметь возможность подать в суд на арест этого имущества и его дальнейшую конфискацию.

"Нафтогаз" также работает с юридическими компаниями-агентами, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов", – отметила Зеркаль.

Напомним, 7 марта Украина начала опись и арест украинских активов "Газпрома" из-за штрафа в 172 миллиарда гривен, который должен оплатить газовый монополист.