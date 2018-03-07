Все равно должны платить, – в "Нафтогазе" отреагировали на апелляцию "Газпрома"

Даже несмотря на апелляции на решение Стокгольмского арбитража по процедурным моментам, "Газпром" все равно должен выплатить украинскому "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Кроме того, российская компания еще должна уплатить проценты, которые начисляются ежедневно.

Об этом сообщила пресс-секретарь НАК "Нафтогаз Украины" Елена Осмоловская, передает Укринформ.

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"У них было 90 дней на подачу апелляции по процедурным моментам. Решение арбитража в настоящее время остается в силе. Газпром по-прежнему должен Нафтогаза 2,56 миллиарда долларов, на которые начисляется около 0,5 миллиона долларов процентов ежедневно", – утверждает она.

Напомним, накануне "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа, а по рассмотрению о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.