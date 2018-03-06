"Нафтогаз" планирует еще один арбитраж против "Газпрома": известна причина

НАК "Нафтогаз Украины" планирует подать еще один иск к российскому "Газпрому" в Стокгольмский арбитраж, который будет касаться снижения транзитной ставки.

Об этом заявил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко в эфире телеканала ICTV, передает "Укринформ".

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"Стоимость транзитной ставки по территории Украины является заниженной примерно в два раза с 2009 года и по сегодня. И мы будем, скорее всего, доказывать это новым арбитражем. За все это время мы недополучили примерно 20 миллиардов долларов. Но это еще надо доказать, это наша точка зрения", – сказал он.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". В понедельник, 5 марта, в "Газпроме" заверили, что компания официально направила соответствующее уведомление в "Нафтогаз".



4 марта президент Петр Порошенко заявил, что проблему с газом удалось стабилизировать, так как резко увеличились поставки газа из Евросоюза.