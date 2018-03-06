"Нафтогаз" планує ще один арбітраж проти "Газпрому": відома причина

НАК "Нафтогаз України" планує подати ще один позов до російського "Газпрому" у Стокгольмський арбітраж, який буде стосуватися зниження транзитної ставки.

Про це заявив головний комерційний директор НАК Юрій Вітренко в ефірі телеканалу ICTV, передає "Укрінформ".

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"Вартість транзитної ставки територією України є заниженою приблизно у два рази з 2009 року і по сьогодні. І ми будемо, швидше за все, доводити це новим арбітражем. За весь цей час ми недоотримали приблизно 20 мільярдів доларів. Але це ще треба довести, це наша точка зору", – сказав він.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". У понеділок, 5 березня, у "Газпромі" запевнили, що компанія офіційно направила відповідне повідомлення в "Нафтогаз".



4 березня президент Петро Порошенко заявив, що проблему з газом вдалось стабілізувати, адже різко збільшилось постачання газу з Євросоюзу.