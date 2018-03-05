"Нафтогаз" не має наміру розривати договір з "Газпромом" про транзит газу, – Вітренко

У НАК "Нафтогаз України" зацікавлені у тому, що Росія здійснювала транзит газу через територію України. Відтак планують і надалі виконувати договір про транзит, який уклали з "Газпромом" у 2009 році і з подальшими змінами в ньому в рамках рішення Стокгольмського арбітражу. Діятиме він до 31 грудня 2019 року.

Про це заявив комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час спілкування з журналістами.

"Наша позиція полягає в тому, що ми не бачимо поки підстав для розірвання договору з "Газпромом" на транзит", – заявив Юрій Вітренко.

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За його словами, ті заяви та пояснення від російського "Газпрому", які вони роблять з точки зору перегляду контракту і навіть його розірвання, то для "Нафтогазу" вони неприйнятні.

Вітренко уточнив, що існуючі договори з "Газпромом" про постачання і транзит газу від 2009 року передбачають певну процедуру, яку треба дотримати при бажанні розірвати їх: за договором про постачання треба попередити про це контрагента за 30 днів, а за договором про транзит – за 45 днів, а в разі невдачі подальших переговорів слід звернутися в Стокгольмський арбітраж.

Інформація про розрив договорів, озвучена "Газпромом", поки стосується лише такого наміру "Газпрому" звернутися в арбітраж.

"Якщо "Газпром" захоче розірвати транзитні контракти, арбітраж триватиме роками", – підсумував Вітренко.

А допоки не буде рішення арбітражу, транзитні контракти будуть діяти.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". У понеділок, 5 березня, у "Газпромі" запевнили, що компанія офіційно направила відповідне повідомлення в "Нафтогаз".



4 березня президент Петро Порошенко заявив, що проблему з газом вдалось стабілізувати, адже різко збільшилось постачання газу з Євросоюзу.