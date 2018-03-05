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"Нафтогаз" не намерен разрывать договор с "Газпромом" о транзите газа, – Витренко

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Юрий Витренко
Юрий Витренко / РБК-Украина

В НАК "Нафтогаз Украины" заинтересованы в том, что бы Россия осуществляла транзит газа через территорию Украины. Поэтому планируют и в дальнейшем выполнять договор о транзите, который заключили с "Газпромом" в 2009 году и с последующими изменениями в нем в рамках решения Стокгольмского арбитража. Действовать он будет до 31 декабря 2019 года.

Об этом заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время общения с журналистами.

"Наша позиция заключается в том, что мы не видим пока оснований для расторжения договора с "Газпромом" на транзит", – заявил Юрий Витренко.

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По его словам, те заявления и объяснения от российского "Газпрома", которые они делают с точки зрения пересмотра контракта и даже его расторжения, то для "Нафтогаза" они неприемлемы.

Витренко уточнил, что существующие договоры с "Газпромом" о поставках и транзите газа от 2009 года предусматривают определенную процедуру, которую надо соблюсти при желании разорвать их: по договору поставки надо предупредить об этом контрагента за 30 дней, а по договору о транзите – за 45 дней, а в случае неудачи дальнейших переговоров следует обратиться в Стокгольмский арбитраж.

Информация о разрыве договоров, озвученная "Газпромом", пока касается только такого намерения "Газпрома" обратиться в арбитраж.

"Если "Газпром" захочет разорвать транзитные контракты, арбитраж будет длиться годами", – подытожил Витренко.

А пока не будет решения арбитража, транзитные контракты будут действовать.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". В понедельник, 5 марта, в "Газпроме" заверили, что компания официально направила соответствующее сообщение в "Нафтогаз".

4 марта президент Петр Порошенко заявил, что проблему с газом удалось стабилизировать, ведь резко увеличились поставки газа из Евросоюза.

Теги: Новости Украины Новости политики Газпром Газовый конфликт Нафтогаз
Источник: 24 Канал
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