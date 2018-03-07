Все одно повинні платити, – у "Нафтогазі" відреагували на апеляцію "Газпрому"

Навіть попри подання апеляції на рішення Стокгольмського арбітражу щодо процедурних моментів, "Газпром" все повинен виплатити українському "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів. Крім того, російська компанія ще повинна сплатити відсотки, які нараховуються щоденно.

Про це повідомила прес-секретар НАК "Нафтогаз України" Олена Осмоловська, передає Укрінформ.

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"У них було 90 днів на подання апеляції щодо процедурних моментів. Рішення арбітражу в цей час залишається в силі. Газпром як і раніше повинен Нафтогазу 2,56 мільярди гривень, на які нараховується близько 0,5 мільйона доларів відсотків щоденно", – стверджує вона.

Нагадаємо, напередодні "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, а щодо розгляду про транзит апеляцію буде подано до кінця березня 2018 року.