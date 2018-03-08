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Україна розпочала пошук активів "Газпрому" закордоном для їх можливого арешту

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Активи
Активи "Газпрому" закордоном можуть арештувати

У Міністерстві закордонних справ вирішили розпочати пошук активів російського монополіста "Газпрому". Вони можуть бути в майбутньому арештовані чи конфісковані.

З відповідною заявою виступила заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль в ефірі "5 каналу".

"Ми вже дали завдання нашим дипломатичним місіям провести ґрунтовний аналіз: звернутися до всіх реєстрів, до всіх відкритих баз даних для того, щоб дізнатися – де, що є в "Газпрому", – розповіла Олена Зеркаль.

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За її словами, зроблено це для того, щоб в майбутньому мати змогу подати до суду на арешт цього майна і його подальшу конфіскацію.

"Нафтогаз" також працює з юридичними компаніями-агентами, які розбираються в питаннях арешту та конфіскації активів", – зазначила Зеркаль.

Нагадаємо, 7 березня Україна розпочала опис і арешт українських активів "Газпрому" через штраф у 172 мільярда гривень, який має сплатити газовий монополіст.

Теги: Новини України Новини політики Газовий конфлікт МЗС України Газпром
Джерело: 24 Канал
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