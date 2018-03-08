"Газпрому" не вдалось виставити Україну як ненадійного партнера для Європи, – Держдеп США
"Газпрому" не вдалося скомпрометувати Україну і НАК "Нафтогаз" в очах європейських партнерів.
Про це у Twitter написала речниця Державного департаменту США Хізер Нойєрт.
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"Українці надихнули світ, об’єднавшись для зменшення споживання газу на 14% минулого тижня, щоб забезпечити надійне постачання газу європейським споживачам", – написала вона.
Нагадаємо, що акцію #прикрути "Нафтогаз" запустив після того, як "Газпром" зменшив тиск газу зі свого боку. І українці на декілька днів знизили споживання блакитного палива, поки криза минула.
Джерело: 24 Канал
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