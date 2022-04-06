ГБР хочет национализировать еще 886 вагонов из России и Беларуси

Государственное бюро расследований нашло еще 886 вагонов из России и Беларуси, которые простаивают на железнодорожных путях Украины. Они хотят их национализировать.

Все 886 вагонов были обнаружены в Запорожской и Днепропетровской областях.

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Подавляющее количество вагонов принадлежат России

В ГБР уточнили, что обнаружили 652 вагона, принадлежащих предприятиям из России, 234 – Беларуси. Представители Бюро призвали руководителей военно-гражданских администраций обеих областей помочь национализировать вагоны, а средства от их аренды направить для Вооруженных Сил Украины.

Активная работа Бюро продолжается – имущество оккупанта будет служить для его уничтожения, – пишут в ГБР.

Там добавили, что уже смогли обнаружить более 3 тысяч вагонов, принадлежавших России и Беларуси. В целом благодаря ГБР удалось направить на помощь армии имущества на миллионы долларов.

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