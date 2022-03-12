ГБР объявило Киву в международный розыск

Государственное бюро расследований намерено объявить пророссийского нардепа Илью Киву в международный розыск. Следователи уже собрали необходимый пакет документов.

В ближайшее время ГБР передаст эти документы зарубежным коллегам. После этого Киву объявят в розыск по всему миру.

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10 марта следственный судья Лычаковского суда Львова удовлетворил ходатайство следователя и выбрал Киве меру пресечения. Речь идет о содержании под стражей.

Напомним, что 6 марта генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Киве сообщение о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ территории Украины. Даже однопартийцы скандального политика исключили его из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

А все потому, что Кива бежал в Испанию и заявил, что не вернется в Украину, потому что это "не его война". Кроме того, он активно распространяет фейки, которые используют кремлевские пропагандисты.

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