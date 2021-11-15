Уголовное производство открыли по статье 364 УК о злоупотреблении властью с тяжкими последствиями. Стоит отметить, что госдачами руководит Госуправление делами.

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Расследование начали на основании результатов проверки Госаудитслужбы по использованию госимущества и земель баз отдыха, который был проведен летом 2021 года.

Зеленский взялся за госдачи

В мае состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором рассмотрели вопросы государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу провести аудит земель и резиденций и установить перечень людей, которые там живут и при каких условиях получили это право.

Он анонсировал "великое переселение народов". Вспомнил о лицах, по фамилии Пискун, Ландик, Васюник, министрах времен Януковича – Табачник и Богатырев, вице-премьера Порошенко – Зубко.

Напомним. Когда Владимир Зеленский был еще кандидатом в президенты, то заявлял об отказе от кортежей и государственных дач. Часть из них он обещал отдать детям.