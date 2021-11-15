Кримінальне провадження відкрили за статтею 364 ККУ про зловживання владою з тяжкими наслідками. Варто зазначити, що держдачами керує Держуправління справами.

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Розслідування розпочали на підставі результатів перевірки Держаудитслужби щодо використання держмайна та земель баз відпочинку, який був проведений влітку 2021 року.

Зеленський взявся за держдачі

У травня відбулось засідання Ради національної безпеки й оборони, на якому розглянули питання державних земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці.

Володимир Зеленський заявив, що поставив завдання провести аудит земель і резиденцій та встановити перелік людей, які там живуть та за яких умов отримали це право.

Він анонсував "велике переселення народів". Згадав про осіб, на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністрів часів Януковича – Табачника та Богатирьову, віцепрем'єра Порошенка – Зубка.

Нагадаємо. Коли Володимир Зеленський був ще кандидатом у президенти, то заявляв про відмову від кортежів і державних дач. Частину з них він обіцяв віддати дітям.