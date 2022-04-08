В ГБР появилось специальное управление, которое будет расследовать преступления России

Государственное бюро расследований создало специальное следственное управление, которое будет расследовать преступления, которые совершили российские военные в Украине. Следователи уже начали работу в Ирпене.

Это управление по досудебному расследованию военных правонарушений создано в рамках Главного следственного управления ГБР. К расследованиям привлекут именно штат Главного управления.

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Следователи уже начали работу в Ирпене

Работу этого специального управления уже запустили: следователи начали работать в Ирпене. Сейчас они вместе с полицейскими собирают доказательства военных преступлений россиян в Киевской области.

Спецорган будет заниматься доказательной базой не только в отношении российских военных, а в отношении представителей власти, военных руководителей России. Главная задача новосозданного органа – расследовать преступления россиян против человечности. Это дела о массовых убийствах украинцев на всех пострадавших территориях.

В Ирпене ввели 3-дневный комендантский час

Отметим, что 7 апреля в Ирпене ввели 3-дневный комендантский час. Въезд в город полностью закрыт. На улицах работают только волонтеры и коммунальщики, их список – строго утвержден.

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