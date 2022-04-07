ГБР привлечет к ответственности всех предателей и коллаборантов: открыто более 200 производств

Государственное бюро расследований работает над выявлением в регионах Украины предателей и коллаборантов, которые сегодня, в условиях военного положения, сотрудничают с представителями РФ.

В частности, в ГБР заверили, что даже те, кто пока находится на временно оккупированных территориях, не остаются без внимания следователей.

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Попутно, спасибо украинцам, которые помогают нам разоблачать предателей в том числе на временно захваченных оккупантом территориях. Призываем продолжать сообщать информацию на телефоны горячей линии или через социальные сети,

– отметили в сообщении ГБР.

С начала военных действий, которые начала Россия на территории Украины, следователи Государственного бюро расследований возбудили 142 уголовных дела за государственную измену и 77 производств – за коллаборационную деятельность.

По предварительным данным, в рамках уголовных производств объявлено 25 подозрений. В этот список входят такие люди: главы сельских советов, депутаты разных уровней, чиновники, правоохранители и военнослужащие.

"ГБР предостерегает всех чиновников и правоохранителей от сотрудничества с российско-оккупационными войсками и делает акцент на неотвратимости сурового наказания за такие преступления. Краткосрочная выгода от "служения" оккупантам превратится в позорное и длительное заключение", – предостерегли в ГБР.

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