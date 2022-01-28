ГБР провело обыски в Черниговской ОГА и горсовете

Работники Государственного бюро расследований провели обыски в Черниговской облгосадминистрации и городском совете. Также следственные действия провели в ряде коммерческих предприятий.

В ГБР рассказали, что следственные действия касаются дела о махинациях во время подготовки и проведения публичных закупок услуг по ремонту дорог городского значения.

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Дело касается проведения тендеров на ремонт

Следователи выяснили, что в 2021 году Управление жилищно-коммунального хозяйства Черниговского горсовета провело 4 тендера на проведение ремонта дорог. Стоимость работ, которую заложили, достигала более 350 миллионов гривен.

Чиновники, по предварительной информации, создали искусственные условия для того, чтобы победила определенная компания.

"Победитель" покупал некачественные материалы

"Победитель" покупал некачественные материалы, в частности, заказал асфальтобетонную смесь на местных заводах. Цены были искусственно завышены. Поэтому, говорят в ГБР, ремонт провели плохо за бюджетные средства.

Сейчас продолжаются экспертизы, которые и установят сумму ущерба. Также проверяют, причастны ли к махинации черниговские чиновники.

Смотрите фото с обысков в Чернигове / Фото ГБР:

Сколько грозит виновным по делу Производство возбудили по статье о злоупотреблении властью и служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.

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