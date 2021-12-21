ГБР провело обыски в компаниях, которые связывают с мэром Чернигова Атрошенко

Государственное бюро расследований провело обыски в компаниях, которые связывают с городским председателем Чернигова Владиславом Атрошенко. Чиновников мэрии подозревают в махинациях во время проведения тендера касательно дорог.

Следователи территориального управления ГБР Киева проверяют причастность должностных лиц Черниговского городского совета к растрате и присвоению бюджетных денег во время проведения ремонта дорог в областном центре.

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Чиновники мэрии участвовали в преступной схеме

Сделки могли проводить совместно со служащими подконтрольного управления жилищно-коммунального хозяйства и с рядом частных структур.

В рамках досудебного расследования ГБР провело обыски в компаниях, которые связывают с главой Черниговского городского совета Владиславом Атрошенко. По информации следствия, их деятельность была координирована из одного офисного центра.

Во время обысков правоохранители изъяли:

черновики финансово-хозяйственной отчетности;

печати 31 общества, подтверждающие управление компаниями из единого центра;

1,6 миллиона гривен и 60 тысяч долларов.

Проходят профильные экспертизы для установления качества выполненных работ.

ГБР провело обыски в компаниях, которые связывают с мэром Чернигова / Фото ГБР

Детали махинаций злоумышленников

Правоохранители выяснили, что в 2021 году управление жилищно-коммунального хозяйства Черниговского горсовета провело 4 тендера по ремонтным работам дороги на сумму более 350 миллионов гривен. При закупках чиновники умышленно создавали неконкурентные условия. В результате побеждала определенная компания.

Дальше "фирма-победитель" заказывала некачественную асфальтобетонную смесь на двух местных заводах, связанных с руководством Черниговского горсовета, по искусственно завышенным ценам. Это привело к некачественному ремонту дорог и бюджетным потерям.

Открыли уголовное производство

После выявления нарушений правоохранители начали уголовное производство по статье о злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло за собой тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает заключение до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В настоящее время идет досудебное расследование.

Во время обысков изъяли доказательства махинаций / Фото ГБР

ГБР проверяет причастность чиновников Черниговской мэрии к махинациям: смотрите видео