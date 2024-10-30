ГБР проводит обыски в Одесском БЭБ, – источники

Сотрудники ГБР пришли с обысками в Одесское управление Бюро экономической безопасности. Следственные действия проводят из-за дела по "зерновому коридору".

Об этом оффрек сообщили источники 24 Канала в правоохранительных органах.

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Обыски в Одесском Бюро экономической безопасности

Правоохранительные органы в рамках дела расследуют возможное избежание налогообложения рядом зернотрейдеров.

Это могло нанести ущерб государству более чем на 10 миллиардов гривен.

Добавим, что информация об обысках в социальных сетях появилась 30 октября около 12:00, об этом написало тогда одесское онлайн-издание "Думская".

Напомним, в начале октября работники ГБР в Хмельницкой области разоблачили руководительницу МСЭК и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов в разных валютах.