В Черновицком ТЦК избили мужчину в наручниках: фигурантам "светит" до 12 лет тюрьмы
ГБР расследует избиение мужчины в помещение Черновицкого ТЦК и СП, которое произошло в июле 2022 года. На оказавшихся в сети кадрах по меньшей мере два человека в военной форме и один в гражданском применяют силу в отношении мужчины в наручниках.
ГБР расследует действия военных и правоохранителей в помещении Черновицкого областного военкомата. В настоящее время установлены личности всех фигурантов, присутствующих на видео.
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Потерпевший получил легкие телесные повреждения
На кадрах с избиением мужчины в Черновицком ТЦК можно увидеть по меньшей мере трех полицейских (двое мужчин и одну женщину), несколько человек в военной форме и еще один в гражданском.
Правоохранители, как свидетельствуют кадры, наблюдали за избиением и, похоже, не предпринимали никаких действий. В ГБР рассказали, что потерпевший получил легкие телесные повреждения.
Пока, как сообщили в ГБР, решается вопрос о сообщении о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: в нанесении умышленных легких телесных повреждений, превышении военным должностным лицом власти, совершенной в условиях военного положения, похищение человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий.
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
ГБР информирует, что после избиения, которое произошло 30 июля 2022 года, на следующий же день Нацполиция открыла уголовное производство и начала досудебное расследование.
В августе 2023 года дело передали Государственному бюро расследований.
В рамках расследования уголовного производства изучаются действия работников ТЦК и правоохранителей по применению силы к гражданину.
Избиение мужчины в Черновицком ТЦК: детали
- Избиение мужчины в Черновицком ТЦК получило огласку после того, как в сети оказалось соответствующее видео.
- По информации СМИ, мужчину в ТЦК привезли патрульные, которых неизвестный вызвал в комендантский час из-за якобы издевательства над животным.
- Сообщается, что в ТЦК были трое работников центра и посторонние люди, которые в присутствии патрульных совершали физическое и психологическое насилие над мужчиной, чтобы он подписал повестку.
- В Черновицком областном центре комплектования заявили, что проводят служебную проверку.