ГБР расследует незаконный побег за границу экс-главы КСУ Тупицкого

ГБР расследует незаконное бегство за границу экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Тупицкий незаконно покинул Украину

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Следователи установили, что Тупицкий оставил Украину без прохождения пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, предоставляющих право на выезд за границу.

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Сотрудники Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту организации сотрудниками правоохранительных органов и гражданскими лицами незаконной переправки через границу экс-судьи и бывшего главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого,

– говорится в сообщении.

Нашли Тупицкого в Вене

Также не было установлено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкого в праве выезда за границу.

ГБР зафиксировало пребывание Тупицкого в Австрии в центре Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену.



Тупицкий в Вене / Фото ГБР

Официально данных о пересечении границы нет

В то же время, по информации Государственной пограничной службы, законным образом Тупицкий государственную границу Украины не пересекал.

Следствие продолжается

В ГБР отметили, что продолжается следствие по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины.

Детективы устанавливают обстоятельства правонарушения и всех людей, которые могут быть причастны к незаконной переправке Тупицкого через государственную границу Украины.

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