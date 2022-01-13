Народный депутат 8 созыва, по информации Государственного бюро расследований, незаконным путем завладел 17 тысячами долларов. Он занимает должность внештатного советника главы Госэкоинспекции.

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За вознаграждение экс-нардеп обещал помощь в решении проблемы

Как сообщили в ГБР, экс-нардеп пообещал помочь гражданину, действовавшему в интересах аграрного предприятия. За 17 тысяч долларов советник планировал "решить вопрос": он заключался в получении положительного вывода оценки влияния на окружающую среду Министерства защиты окружающей среды.

Во время первой передачи средств экс-политик получил 2 тысячи долларов. А 13 января – при получении остальных – 15 тысяч в американской валюте – он попал в руки Государственного бюро расследований.

Обратите внимание! Пока у фигуранта дела проводятся обыски – по месту работы и жительства. Также проверяют, причастны ли к преступлению сотрудники Министерства защиты окружающей среды.

Речь идет об Андрее Немировском, – СМИ

В ГБР имя задержанного не называют. Однако "Интерфакс-Украина" сообщает со ссылкой на собственные источники, что говорится о нардепе Андрее Немировском. В соцсетях бывшего нардепа действительно в одном из мест работы указан "советник главы Государственной экологической инспекции".

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Последние случаи резонансного мошенничества в Украине:

ГБР раскрыло масштабную схему хищения средств, выделяемых КГГА для оплаты работ по капитальному ремонту парков и скверов и устройству объектов благоустройства столицы. Речь идет о 1,7 миллиона гривен.

Сотрудники ГБР разоблачили также коррупционную схему, к которой причастен чиновник Киевзеленстроя. Он зарабатывал на "откатах".

О подозрении сообщили и чиновнице Госгеокадастра. Она незаконно передала в частную собственность землю почти на 4 миллиона гривен.

Нажился на 74 миллиона гривен предприниматель с чиновниками в Житомирской области. Они организовали незаконную схему приватизации земли.

Смотрите в видео, из-за чего у украинцев "подгорало" за последний год: