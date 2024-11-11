В Украине будут судить перебежчика, который работал на оккупантов, а потом пошел служить в ТЦК

ГБР завершило досудебное расследование в отношении мужчины, который работал на захватчиков во время оккупации Херсонщины. После освобождения территорий он "устроился" в ТЦК в Одесской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований. Отмечается, что мужчину обвиняют в коллаборационной деятельности, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Перебежчик "переобулся" после освобождения Херсона

По данным следствия, мужчина работал инспектором Дарьевской исправительной колонии в Херсонской области. Во время оккупации части Херсонской области бывший инспектор колонии перешел на аналогичную должность к захватчикам.

Он работал в захваченном заведении на "новую власть" до освобождения части региона, а после деоккупации решил остаться на подконтрольной Украине территории,

– рассказали в ГБР.

Уже впоследствии мужчина был мобилизован и попал на службу в один из районных ТЦК Одесской области, где вручал повестки военнообязанным. Интересно, что своим новым коллегам он рассказывал о своей якобы сознательной проукраинской позиции и скрывал сотрудничество с оккупантами.

Однако уже впоследствии работники ГБР в сотрудничестве с Департаментом контрразведки СБУ разоблачили и задержали перебежчика.