Среди задержанных оказались местный правоохранитель, известный в Полтаве бизнесмен с криминальным прошлым, а также его помощник. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

Читайте также В Хмельницкой области военный мог ранить ребенка из пулемета, когда сбивал "Шахед"

В Полтаве неизвестные напали на парня

Инцидент произошел 2 ноября 2024 года – тогда полиция выехала на вызов развлекательного заведения, в котором неизвестные избили парня. Впоследствии девушка потерпевшего рассказала в соцсетях, что избитый парень заступался за нее, поскольку к ней начали приставать мужчины за соседним столиком.

Известно, что пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга, переломом носа и другими ушибами.

Следствие установило, что среди лиц, совершивших хулиганские действия были местный правоохранитель и известный в Полтаве бизнесмен с криминальным прошлым, а также его помощник,

– сообщили в ГБР.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о сообщении нападающим о подозрениях в в хулиганстве, совершенном группой лиц.