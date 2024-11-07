Среди задержанных оказались местный правоохранитель, известный в Полтаве бизнесмен с криминальным прошлым, а также его помощник. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.
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В Полтаве неизвестные напали на парня
Инцидент произошел 2 ноября 2024 года – тогда полиция выехала на вызов развлекательного заведения, в котором неизвестные избили парня. Впоследствии девушка потерпевшего рассказала в соцсетях, что избитый парень заступался за нее, поскольку к ней начали приставать мужчины за соседним столиком.
Известно, что пострадавшего доставили в больницу с сотрясением мозга, переломом носа и другими ушибами.
Следствие установило, что среди лиц, совершивших хулиганские действия были местный правоохранитель и известный в Полтаве бизнесмен с криминальным прошлым, а также его помощник,
– сообщили в ГБР.
Отмечается, что сейчас решается вопрос о сообщении нападающим о подозрениях в в хулиганстве, совершенном группой лиц.