Серед затриманих опинилися місцевий правоохоронець, відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим, а також його помічник. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

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У Полтаві невідомі напали на хлопця

Інцидент стався 2 листопада 2024 року – тоді поліція виїхала на виклик розважального закладу, в якому невідомі побили хлопця. Згодом дівчина потерпілого розповіла у соцмережах, що побитий хлопець заступався за неї, оскільки до неї почали чіплятися чоловіки за сусіднім столиком.

Відомо, що постраждалого доставили до лікарні зі струсом мозку, переломом носа та іншими забоями.

Слідство встановило, що серед осіб, які вчинили хуліганські дії були місцевий правоохоронець та відомий у Полтаві бізнесмен з кримінальним минулим, а також його помічник,

– повідомили в ДБР.

Зазначається, що наразі вирішується питання про повідомлення нападникам про підозри у в хуліганстві, вчиненому групою осіб.