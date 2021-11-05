ГБР сообщило о новом подозрении Виктору Януковичу

Экс-глава Украины Виктор Янукович получил новое подозрение от Государственного бюро расследования. Президенту-беглецу инкриминируют участие в организации преступной группы.

Заметим, что Янукович уже заочно осужден за государственную измену в Украине.

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По версии следствия, в состав группы входили бывшие высокопоставленные чиновники ряда ведомств:

Министерства внутренних дел,

Службы безопасности,

Вооруженных сил Украины.

Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время массовых акций протеста в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года. Так, чиновников обвиняют в:

совершении теракта с целью запугивания населения, что привело к наступлению тяжких последствий и гибели людей;

превышении власти и служебных полномочий , которое сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств, что повлекло тяжкие последствия;

, которое сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств, что повлекло тяжкие последствия; незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

Из-за действий этой организованной группы только за 2 дня февраля погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В ГБР отметили, что направили сообщение о подозрении по адресу последнего известного места проживания экс-президента.

Досудебное расследование продолжается, собираются доказательства для сообщения о подозрении другим участникам организованной группы во главе с экс-президентом Украины за совершение преступлений в отношении участников акций протеста в 2013 – 2014 годах,

– говорится в сообщении ГБР.

Также следственным судьей рассматривается ходатайство об избрании в отношении Януковича меры пресечения в виде содержания под стражей.

Дела против Януковича

Стоит указать, что после побега экс-президента в Россию в 2014 году украинские правоохранители открыли против него около 10 уголовных производств. Так, Янукович фигурирует в делах о:

незаконном завладении резиденциями "Межигорье" и "Сухолучье",

фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы",

преступлениях против майдановцев,

многочисленных тяжких экономических преступлениях и взятках, замаскированных под вознаграждение за авторские книги.

Еще 4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента из-за того, что он самоустранился от выполнения своих обязанностей и сбежал из страны.