ГБР сообщило о новом подозрении Виктору Януковичу
Источник:ГБР
Экс-глава Украины Виктор Янукович получил новое подозрение от Государственного бюро расследования. Президенту-беглецу инкриминируют участие в организации преступной группы.
Заметим, что Янукович уже заочно осужден за государственную измену в Украине.
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По версии следствия, в состав группы входили бывшие высокопоставленные чиновники ряда ведомств:
- Министерства внутренних дел,
- Службы безопасности,
- Вооруженных сил Украины.
Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений во время массовых акций протеста в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года. Так, чиновников обвиняют в:
- совершении теракта с целью запугивания населения, что привело к наступлению тяжких последствий и гибели людей;
- превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств, что повлекло тяжкие последствия;
- незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.
В ГБР отметили, что направили сообщение о подозрении по адресу последнего известного места проживания экс-президента.
Досудебное расследование продолжается, собираются доказательства для сообщения о подозрении другим участникам организованной группы во главе с экс-президентом Украины за совершение преступлений в отношении участников акций протеста в 2013 – 2014 годах,
– говорится в сообщении ГБР.
Также следственным судьей рассматривается ходатайство об избрании в отношении Януковича меры пресечения в виде содержания под стражей.
Дела против Януковича
Стоит указать, что после побега экс-президента в Россию в 2014 году украинские правоохранители открыли против него около 10 уголовных производств. Так, Янукович фигурирует в делах о:
- незаконном завладении резиденциями "Межигорье" и "Сухолучье",
- фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы",
- преступлениях против майдановцев,
- многочисленных тяжких экономических преступлениях и взятках, замаскированных под вознаграждение за авторские книги.
Еще 4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента из-за того, что он самоустранился от выполнения своих обязанностей и сбежал из страны.