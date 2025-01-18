ГБР сообщило о подозрении судье Хозяйственного суда Киева за решение в интересах России

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении действующему судье Хозяйственного суда Киева и бывшему высшему руководству страны. Они принимали решения в интересах Министерства обороны России.

В 2011 году Кремль привлек к подрывной деятельности против Украины тогдашних украинских президента, премьер-министра и судью Хозяйственного суда Киева, а также руководителей различных звеньев судебной системы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Что известно о деле судьи

По данным ГБР, российское руководство разработало план, согласно которому обороноспособность и вооруженные силы России будут финансироваться за счет Государственного бюджета Украины под предлогом выполнения решений Хозяйственного суда Киева о погашении вымышленного долга.

С этой целью в 2011 году к руководству Украины обратился министр обороны России с письмом о содействии в погашении задолженности одного из субъектов хозяйствования на сумму 405,5 миллиона долларов за поставленный газ еще в 1996 – 1997 годах.

В ГБР отмечают, что государство никак не было причастно к долгу коммерческого предприятия и тем более не могло нести за него ответственность. Однако, бывшее руководство Украины начало подчеркивать в СМИ на том, что государство должно погасить эту задолженность.

Кроме этого, было подготовлено письмо в СБУ с просьбой привлечь к уголовной ответственности руководителя предприятия за якобы перекладывание долга на государство.

Пытаясь искусственно создать основания для прямого финансирования Министерства обороны России за счет украинского госбюджета, чиновники привлекли руководство судебной системы и судью Хозяйственного суда Киева для взыскания 405,5 миллионов долларов США в пользу России по неправомерному решению суда,

– объясняют в ГБР.

Там добавляют, что по разработанной фигурантами схеме, в августе 2012 года в Хозяйственный суд Киева российское Минобороны подало иск к Кабинету Министров Украины о взыскании более 3 миллиардов гривен из госбюджета.



ГБР сообщило о подозрении судье Хозяйственного суда Киева / Фото ГБР

Отметим, что Кремль рассчитывал на то, что еще в 2004 году в то время премьер-министр, а в дальнейшем президент Украины, обещал содействовать в выполнении этих судебных решений. Однако, из-за отсутствия договорных правоотношений между истцом и ответчиком судья должен был отказать в открытии производства по делу.

Кроме этого, Министерство обороны России к иску не присоединило ни одного доказательства в подтверждение того, почему Украина должна платить этот долг. Однако судья хозяйственного суда вынес незаконное постановление и переложил на ответчика обязанность сбора и предоставления доказательств по делу.

Впоследствии по этому постановлению Кабмин предоставил копии переписки между руководителями правительств Украины и России 1996 года. Они были датированы еще до заключения субъектом хозяйствованием соглашения, по которой возник долг, поэтому эти письма не могли быть доказательствами как существования долга, так и перекладывания его на Украину.

К тому же оригиналов этих писем никогда не существовало. Однако, суд проигнорировал этот факт.

Несмотря на истечение сроков исковой давности, отсутствие гарантий государства по долгам предприятия и доказательств самого факта существования долга, судья удовлетворил иск министерства российского Минобороны и постановил взыскать с любого счета Государственного бюджета Украины в пользу России более 3,1 миллиарда гривен.

Во исполнение указанного незаконного решения суда с Украины была взыскана часть средств. После начала агрессии России против Украины и смены руководства государства, другим судьей Хозяйственного суда в 2014 году было отменено это незаконное решение.

Однако, вернуть безосновательно взысканные деньги так и не удалось. По данным следствия эти средства пошли на финансирование войны России против Украины.

Действия подозреваемых квалифицированы как государственная измена, совершенная по предварительному сговору лиц. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме этого, также подписано ходатайство в Высший совет правосудия об отстранении подозреваемого судьи от правосудия и о предоставлении согласия на содержание под стражей.