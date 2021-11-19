ГБР выясняет, как документы о "Вагнергейте" оказались у Соколовой

Следователи ГБР расследуют утечку документов о деятельности спецслужб. Речь идет о публикации журналистки Янины Соколовой внутренних материалов.

Государственное бюро расследований проверит подлинность этих документов. Кроме того, следователи установят военных, которые имели доступ к этим документам и могли их "слить".

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В интернете 18 ноября опубликовали документы, содержащие сведения о планировании и выполнении ГУР и СБУ мероприятий, связанных с организацией задержания на территории Украины боевиков ЧВК "Вагнер",

– говорится в сообщении.

Уголовное дело открыли по статье о разглашении сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа.

Злоумышленнику грозит наказание в виде:

заключения от 2 до 5 лет;

лишения права занимать определенные должности сроком до 3 лет или без такового.

Что этому предшествовало

Янина Соколова опубликовала на своей странице в Фейсбуке документы, которые якобы информируют о том, кто из высшего руководства государства участвовал в операции с вагнеровцами.

Журналистка убеждена, что материалы подлинные. Их подбросили в ее рабочий офис несколько дней назад.

В документах расписаны запланированные на июль – август 2020 года рейсы Turkish Airlines, которыми должны были лететь вагнеровцы, завербованные для якобы работы в Венесуэле.

Эти действия якобы осуществлялись по решению "высшего военно-политического руководства" Украины.

Спикер украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что эти документы имеют гриф "совершенно секретно". Копию одного из них якобы сделали еще до официальной регистрации в делопроизводстве. А это – преступление против нацбезопасности. Пока неизвестно, настоящие ли документы.