На Ривненщине инструктор учебного центра БЗВП организовывал незаконный выезд мобилизованных

Об этом сообщает Государственное бюро расследований и Оперативное командование "Запад".

Работники ГБР при содействии подразделений внутренней безопасности Нацполиции и оперативного командования "Запад" задержали инструктора учебного центра базовой общевойсковой подготовки (БОВП) в Ровенской области. По данным следствия, он организовывал незаконный выезд мобилизованных военнослужащих с полигона.

Одному из мобилизованных, который прибыл в учебный центр для прохождения подготовки инструктор предложил помочь покинуть территорию полигона. "Стоимость" возвращения домой составляла 3 тысячи долларов США.

ГБР разоблачило схему незаконного вывоза мобилизованных из учебного центра / Фото государственного бюро расследований

По договоренности, 1 тысячу долларов мужчина должен был передать непосредственно на полигоне, еще 2 тысячи – его мать после вывоза сына из учебного центра. Работники ГБР задержали инструктора во время получения первой части средств – 1 тысячи долларов.

По предварительным данным, фигурант действовал не самостоятельно. Следствие установило, что с конца 2025 года мобилизованных мужчин системно вывозили с полигона за деньги. Стоимость такой "услуги" обычно составляла 3 тысячи долларов США, но могла расти в зависимости от финансовых возможностей так называемых "клиентов".

Для незаконного вывоза военнослужащих использовали поддельные пропуска и другие средства конспирации, в частности документы, которые имитировали распоряжения должностных лиц высшего военного уровня.

Следствие продолжается. Работники ГБР проверяют других сотрудников учебного центра, а также гражданских лиц, которые могли быть причастны к организации этой схемы. Задержанному сообщили о подозрении в организации дезертирства в условиях военного положения, совершенной по предварительному сговору группы лиц.

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

