Планировал сбежать из Украины: ГБР задержало экс-заместителя председателя Высшего хозсуда Емельянова

Работники Государственного бюро расследований задержали бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова. Перед этим Печерский районный суд Киева изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Как впоследствии выяснилось, Емельянов добился этого незаконным способом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Что известно о деле Емельянова

По данным следствия, Емельянов использовал свои связи в судебной системе и договорился с судьей Высшего антикоррупционного суда Украины. Тот, вопреки предыдущей правовой позиции, вернул ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей и признал его не подсудимым ВАКСу.

После этого экс-судья, зная о подаче этого ходатайства в Печерский районный суд Киева, обеспечил изменение меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Это дало ему возможность попытаться избежать уголовной ответственности и покинуть территорию Украины.

Однако, работники ГБР узнали об этом и задержали экс-заместителя председателя суда сразу после незаконного изменения меры пресечения. Сейчас продолжается досудебное расследование.

В то же время, по данным "Общественное Новости", Высший антикоррупционный суд заявил, что сообщение ГБР в отношении судьи ВАКС является попыткой дискредитации и формой давления на суд. Там призвали Государственное бюро расследований воздержаться от необоснованных заявлений и действовать исключительно в рамках закона.

Напомним, что Емельянов является фигурантом уголовного производства за посягательство на экономическую безопасность Украины в интересах государства-агрессора. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В декабре 2024 года украинские правоохранители задержали адвоката и экс-заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова. По данным ГБР, он был участником преступной группы, а также подозревается во взяточничестве. Следователи отмечают, что группа, в которую входил Емельянов, могла за взятку выносить "нужные" решения.