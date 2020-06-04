Государственное бюро расследований задержало прокурора одной из Киевских местных прокуратур. Произошло это, когда последний путем обмана пытался завладеть 100 тысячами долларов.

Что известно о задержании

Задерживали прокурора следователи киевского теруправления ГБР совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора и Департамента стратегических расследований Нацполиции. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

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По предварительной информации, задержанный вел дело по факту служебной халатности членов правления одного из банков. И в рамках своей деятельности он получил 100 тысяч долларов от представителя этого финучреждения.

За эти деньги прокурор якобы должен был принять решение о закрытии вышеуказанного уголовного производства. Также мужчина пообещал в дальнейшем "крышевать" деятельность банка.

Злоумышленнику инкриминируют:

законченное покушение на выжидание преступления;



мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

Если вину прокурора докажут, ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Пока продолжаются следственные действия. Также правоохранители решают вопрос о сообщении прокурору о подозрении и избрании ему меры пресечения. В частности, они будут настаивать на содержании под стражей и отстранении от занимаемой должности.

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Смотрите видео, как задерживали прокурора Киевской прокуратуры

Еще одно громкое дело

Недавно в Харькове двое киевлян пытались "продать" должности главі Харьковской облгосадминистрации и руководителя областной налоговой. В результате им даже удалось получить первый транш на сумму 150 тысяч долларов. Но в этот момент их задержали правоохранители.

В целом злоумышленники хотели получить за уже занятую должность 1 миллион долларов. По нынешнему курсу это более 26 миллионов гривен. Сколько "стоит" должность главы областной налоговой – информации нет.

Сейчас правоохранители проводят обыски по этому делу в трех областях: Харьковской, Киевской и Одесской. Там обыскивают места жительства фигурантов и офисные помещения.