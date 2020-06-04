Державне бюро розслідувань затримало прокурора однієї з Київських місцевих прокуратур. Сталося це, коли останній шляхом обману намагався заволодіти 100 тисячами доларів.

Що відомо про затримання

Затримували прокурора слідчі київського теруправління ДБР спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Про це повідомляє пресслужба Бюро.

Зверніть увагу 800 тисяч гривень збитків: начальника Повітряних сил ЗСУ судитимуть за службову недбалість

За попередньою інформацією, затриманий вів справу за фактом службової недбалості членів правління одного з банків. І під час своєї діяльності він отримав 100 тисяч доларів від представника цієї фінустанови.

За ці гроші прокурор нібито ухвалив рішення про закриття вищезазначеного кримінального провадження. Також чоловік пообіцяв нанадалі "кришувати" діяльність банку.

Зловмиснику інкримінують:

закінчений замах на вичнення злочину;

шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Якщо вину прокурора доведуть, йому загрожує від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії. Також правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення прокурору про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Зокрема, вони наполягатимуть на триманні під вартою та відстороненні від займаної посади.

​Цікаво Втретє за майже 2 роки: на Полтавщині спіймали на хабарі держвиконавця Дмитра Філософа

Дивіться відео, як затримували прокурора Київської прокуратури

Ще одна гучна справа

Нещодавно у Харкові двоє киян намагалися "продати" посади голови Харківської облдержадміністрації та очільника обласної податкової. У результаті їм навіть вдалося отримати перший транш на суму 150 тисяч доларів. Але в цей момент їх затримали правоохоронці.

Загалом зловмисники хотіли отримати за вже зайняту посаду 1 мільйон доларів. За нинішнім курсом це понад 26 мільйонів гривень. Скільки "коштує" посада голови обласної податкової – інформації немає.

Наразі правоохоронці проводять обшуки у цій справі в трьох областях: Харківській, Київській і Одеській. Там обшукують місця проживання фігурантів і офісні приміщення.