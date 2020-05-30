Працівники СБУ у Полтавській області 29 травня зловили на хабарі державного виконавця Дмитра Філософа. За останні два роки це вже втретє.

Відомо, що Філософ взяв хабар у розмірі 5 тисяч гривень. Про затримання на своїй сторінці у фейсбуці повідомив депутат Горішньоплавнівської міської ради Олександр Плескач.

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Плескач зауважив, що держвиконавець діяв через посередника, якого також заарештували.

Тепер Філософу можуть оголосити підозру за статтею 368 про одержання неправомірної вигоди службовою особою. Максимальне покарання – до 12 років в'язниці з позбавленням права обіймати посаду.

Попередні справи проти Дмитра Філософа

У серпні 2018 року СБУ затримала Дмитра Філософа на хабарі у 20 тисяч гривень. Він взяв гроші, щоб не звертати увагу на виїзд за кордон боржника і за закриття виконавчого провадження.

року СБУ затримала Дмитра Філософа на хабарі у 20 тисяч гривень. Він взяв гроші, щоб не звертати увагу на виїзд за кордон боржника і за закриття виконавчого провадження. У березні 2020 року співробітники СБУ повторно затримали цього держвиконавця на хабарі у 10 тисяч гривень. За цю суму посадовець обіцяв чоловіку закрити виконавче провадження та надати постанову про його закінчення. Після затримання 17 березня суд відсторонив Філософа від посади строком до 3 травня 2020 року включно.

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