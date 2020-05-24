Вперше в історії: в Ізраїлі судять чинного прем'єра, якого звинувачують у корупції

В Єрусалимі розпочався судовий процес над чинним прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Він є першим прем'єром у країні, якому загрожує кримінальне переслідування.

Беньяміна Нетаньягу звинувачують у шахрайстві, зловживанні довірою та хабарництві. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

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Через пандемію коронавірусу суд перенесли майже на місяць. На першому судовому засіданні Нетаньягу має ознайомитись із висновком прокуратури, а також зазначити, чи зрозуміла йому суть обвинувачення.

Варто зауважити, що сам Нетаньягу відкидає усі звинувачення. Він навіть хотів бути відсутнім на першому засіданні, але суд йому відмовив.

Що відомо про Нетаньягу

У листопаді 2019 року Нетаньягу висунули кримінальні обвинувачення за фактом шахрайства, зловживання довірою та хабарництва.

Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Нетаньягу є першим чинним главою уряду в історії Ізраїлю, проти якого ведеться розслідування.

Сам він заперечує будь-які правопорушення і вважає себе жертвою "полювання на відьом", а також заявив, що не збирається йти у відставку.

До того ж, за законами Ізраїлю, усі політики, за винятком прем'єр-міністра, зобов'язані йти з посади в разі звинувачень у скоєнні кримінальних злочинів.

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