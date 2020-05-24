Впервые в истории: в Израиле судят действующего премьера, которого обвиняют в коррупции

В Иерусалиме начался судебный процесс над действующим премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Он является первым премьером в стране, которому грозит уголовное преследование.

Беньямина Нетаньяху обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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Из-за пандемии коронавируса суд перенесли почти на месяц. На первом судебном заседании Нетаньяху должен ознакомиться с выводом прокуратуры, а также отметить, понятна ли ему суть обвинения.

Стоит заметить, что сам Нетаньяху отвергает все обвинения. Он даже хотел отсутствовать на первом заседании, но суд ему отказал.

Что известно о Нетаньяху

В ноябре 2019 года Нетаньяху выдвинули уголовные обвинения по факту мошенничества, злоупотребления доверием и взяточничества.

Ему грозит до 10 лет заключения. Нетаньяху является первым действующим главой правительства в истории Израиля, против которого ведется расследование.

Сам он отрицает любые правонарушения и считает себя жертвой "охоты на ведьм", а также заявил, что не собирается уходить в отставку.

По законам Израиля, все политики, за исключением премьер-министра, обязаны уходить с должности в случае обвинений в совершении уголовных преступлений.

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