Впервые в истории: в Израиле судят действующего премьера, которого обвиняют в коррупции
В Иерусалиме начался судебный процесс над действующим премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Он является первым премьером в стране, которому грозит уголовное преследование.
Беньямина Нетаньяху обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
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Из-за пандемии коронавируса суд перенесли почти на месяц. На первом судебном заседании Нетаньяху должен ознакомиться с выводом прокуратуры, а также отметить, понятна ли ему суть обвинения.
Стоит заметить, что сам Нетаньяху отвергает все обвинения. Он даже хотел отсутствовать на первом заседании, но суд ему отказал.
Что известно о Нетаньяху
- В ноябре 2019 года Нетаньяху выдвинули уголовные обвинения по факту мошенничества, злоупотребления доверием и взяточничества.
- Ему грозит до 10 лет заключения. Нетаньяху является первым действующим главой правительства в истории Израиля, против которого ведется расследование.
- Сам он отрицает любые правонарушения и считает себя жертвой "охоты на ведьм", а также заявил, что не собирается уходить в отставку.
- По законам Израиля, все политики, за исключением премьер-министра, обязаны уходить с должности в случае обвинений в совершении уголовных преступлений.
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Коррупционные дела Нетаньяху: главное
- Премьер-министра подозревают в том, что он "проявлял снисходительное отношение" относительно особы, которая владела контрольным пакетом акций телекоммуникационной компании "Безек" Шауля Еловича в обмен на освещение в подконтрольных медиа информации о нем в положительном свете.
- Нетаньяху обвиняют в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие считает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере позитивные материалы.
- Премьера подозревают в том, что он принимал дорогие подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен предоставить, занимая должность премьер-министра.