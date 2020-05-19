СБУ викрила корупційну схему на митниці в Івано-Франківську: подробиці та фото

Корупційну схему організували посадовці на Галицькій митниці Івано-Франківська. Вони систематично вимагали та отримували гроші від представників компаній імпортерів та експортерів.

За винагороду вони гарантували не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення та не затягувати митні операції. Про це інформує пресцентр СБУ.

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Посадовці залучили до своєї оборудки як посередників митних брокерів. Митні інспектори отримували неправомірну вигоду з кожної фури, яку оформлювали у їх зоні відповідальності.



Працівники СБУ задокументували протиправну діяльність 4 посадовців митниці

Співробітникам СБУ вдалося задокументувати протиправну діяльність 4 інспекторів митниці. Вони здійснили понад 3 тисячі операцій з митного оформлення вантажів та транспортних засобів.



Двох працівників затримали під час отримання хабаря

За попередніми підрахунками, зловмисники встигли у такий спосіб незаконно заробити понад 3 мільйони гривень.

Безпосередньо під час отримання хабаря працівникам СБУ вдалося затримати одного з митників та брокерів.

Під час санкціонованих обшуків на роботі та вдома у посадовців митниці вилучили:

Документацію, яка доводить проведення оборудки;

Понад 27 тисяч доларів США (ймовірно отриманих від корупційної схеми).;

Майже 3 тисячі євро (ймовірно отриманих від корупційної схеми).

Наразі триває досудове розслідування за статтею "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Затриманим готують повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Корупційна схема на митниці в Івано-Франківську: відео