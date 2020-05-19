СБУ разоблачила коррупционную схему на таможне в Ивано-Франковске: подробности и фото

Коррупционную схему организовали чиновники на Галицкой таможне Ивано-Франковска. Они систематически требовали и получали деньги от представителей компаний импортеров и экспортеров.

За вознаграждение они гарантировали не создавать искусственные преграды во время таможенного оформления и не затягивать таможенные операции. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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Чиновники привлекли к своей сделке в качестве посредников таможенных брокеров. Таможенные инспекторы получали неправомерную выгоду с каждой фуры, которую оформляли в их зоне ответственности.



Сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность 4 должностных лиц таможни

Сотрудникам СБУ удалось задокументировать противоправную деятельность 4 инспекторов таможни. Они осуществили более 3 тысяч операций по таможенному оформлению грузов и транспортных средств.



Двоих работников задержали во время получения взятки

По предварительным подсчетам, злоумышленники успели таким образом незаконно заработать более 3 миллионов гривен.

Непосредственно во время получения взятки работникам СБУ удалось задержать одного из таможенников и брокеров.

Во время санкционированных обысков на работе и дома у должностных лиц таможни изъяли:

Документацию, которая доказывает проведение сделки;

Более 27 тысяч долларов США (вероятно, полученных от коррупционной схемы).;

Почти 3 тысячи евро (вероятно, полученных от коррупционной схемы).

Сейчас продолжается досудебное расследование по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Задержанным готовят сообщение о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Коррупционная схема на таможне в Ивано-Франковске: видео