Сотрудники СБУ в Полтавской области 29 мая поймали на взятке государственного исполнителя Дмитрия Философа. За последние два года это уже третий раз.

Известно, что Философ взял взятку в размере 5000 гривен. О задержании на своей странице в фейсбуке сообщил депутат Горишнеплавневского городского совета Александр Плескач.

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Плескач отметил, что госисполнитель действовал через посредника, которого также арестовали.

Теперь Философу могут объявить подозрение по статье 368 о получении неправомерной выгоды должностным лицом. Максимальное наказание – до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать должность.

Предыдущие дела против Дмитрия Философа

В августе 2018 года СБУ задержала Дмитрия Философа на взятке в 20 тысяч гривен. Он взял деньги, чтобы не обращать внимания на выезд за границу должника и закрытия исполнительного производства.

СБУ задержала Дмитрия Философа на взятке в 20 тысяч гривен. Он взял деньги, чтобы не обращать внимания на выезд за границу должника и закрытия исполнительного производства. В марте 2020 года сотрудники СБУ повторно задержали этого госисполнителя на взятке в 10 тысяч гривен. За эту сумму чиновник обещал мужчине закрыть исполнительное производство и предоставить постановление о его окончании. После задержания 17 марта суд отстранил Философа от должности сроком до 3 мая 2020 года включительно.

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