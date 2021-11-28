В ГБР заявили, что не открывали дела против Бутусова.
Источник:ГБР
В ГБР идет проверка опубликованного Юрием Бутусовым видео, на котором он якобы стреляет из гаубицы Д-20. Однако в пресс-службе Государственного бюро расследований говорят, что против журналиста уголовного дела не открывали.
Расследование, которое продолжается сейчас, касается только видео, опубликованного Юрием Бутусовым, а не его персоной. Об этом заявили в пресс-службе ГБР.
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Продолжается служебная проверка
Проверку видео журналиста Юрия Бутусова называют служебной. Правоохранители расследуют, как гражданский человек получил доступ к оружию.
Предметом расследования является выяснение обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию,
– заявили в ДБР.
В ГБР отметили, что их сферой работы является расследование преступлений должностных лиц и добавили, что никакого дела против журналиста у них нет.
Проверка видео Бутусова: главное
- Утром 27 ноября журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, где он стреляет из гаубицы Д-20.
- Этот ролик журналист приурочил ко Дню памяти жертв Голодомора.
- В ГБР приступили к проверке видеоролика Бутусова.
- Видео Бутусова осудила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.