В ГБР заявили, что не открывали дела против Бутусова.

В ГБР идет проверка опубликованного Юрием Бутусовым видео, на котором он якобы стреляет из гаубицы Д-20. Однако в пресс-службе Государственного бюро расследований говорят, что против журналиста уголовного дела не открывали.

Расследование, которое продолжается сейчас, касается только видео, опубликованного Юрием Бутусовым, а не его персоной. Об этом заявили в пресс-службе ГБР.

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Продолжается служебная проверка

Проверку видео журналиста Юрия Бутусова называют служебной. Правоохранители расследуют, как гражданский человек получил доступ к оружию.

Предметом расследования является выяснение обстоятельств, кто и при каких условиях допустил гражданское лицо к оружию,

– заявили в ДБР.

В ГБР отметили, что их сферой работы является расследование преступлений должностных лиц и добавили, что никакого дела против журналиста у них нет.

Проверка видео Бутусова: главное