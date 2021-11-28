Розслідування, яке триває зараз, стосується лише відео, яке опублікував Юрій Бутусов, а не його персони. Про це заявили в пресслужбі ДБР.

Зверніть увагу Стріляє з гаубиці: ДБР перевірить відео з Бутусовим

Триває службова перевірка

Перевірку відео журналіста Юрія Бутусова називають службовою. Правоохоронці розслідують те, як цивільна людина отримала доступ до зброї.

Предметом розслідування є з’ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї,
– заявили в ДБР.

У ДБР зазначили, що їхньою сферою роботи є розслідування злочинів посадовців і додали, що жодної справи проти журналіста у них немає.

Перевірка відео Бутусова: головне

  • Уранці 27 листопада журналіст Юрій Бутусов опублікував відео, де він нібито стріляє з гаубиці Д-20.
  • Цей ролик журналіст приурочив до Дня пам'яті жертв Голодомору.
  • У ДБР розпочали перевірку відеоролика Бутусова.
  • Відео Бутусова засудила українська делегація в Тристоронній контактній групі.