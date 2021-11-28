Розслідування, яке триває зараз, стосується лише відео, яке опублікував Юрій Бутусов, а не його персони. Про це заявили в пресслужбі ДБР.

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Триває службова перевірка

Перевірку відео журналіста Юрія Бутусова називають службовою. Правоохоронці розслідують те, як цивільна людина отримала доступ до зброї.

Предметом розслідування є з’ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї,

– заявили в ДБР.

У ДБР зазначили, що їхньою сферою роботи є розслідування злочинів посадовців і додали, що жодної справи проти журналіста у них немає.

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