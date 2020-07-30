ГБР закрыло дело Порошенко о Томосе: чего на самом деле касалось производство
Во время досудебных расследований ГБР вопрос получения Украиной Томоса об автокефалии не ставили под сомнение и не проверяли. В Бюро уверяют, что уголовное производство на самом деле касалось отмены регистрации УПЦ Киевского патриархата, а не Томоса.
Дело Порошенко о Томосе закрыли
Производство зарегистрировали на основании решения суда еще под руководством ГБР Романа Трубы, заявил исполняющий обязанности директора бюро Александр Соколов, пишет пресс-служба ГБР.
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Уголовное производство, на которое в своих публичных заявлениях ссылался пятый президент Петр Порошенко, касалось не Томоса, а отмена регистрации УПЦ Киевского патриархата,
– отметил Соколов.
Его открыли по заявлению верующих. В производстве речь шла о том, что люди лишены возможности свободного пользования храмами этой общины.
Следователи ГБР провели досудебное расследование, проанализировали все факты и решили закрыть дело. Признаков уголовного правонарушения равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений не обнаружили.
Позиция ГБР
По мнению Соколова, отмена регистрации УПЦ Киевского патриархата должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства.
Руководитель бюро также предостерег публичных деятелей от политизации работы ГБР и спекуляций на религиозные темы.
"ГБР действует в рамках действующего законодательства и не вмешивается в вопросы религии", – подытожил Соколов. Относительно этого бюро провело консультации с представителями различных религиозных общин.
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Дело против Порошенко из-за Томоса: основное
- Петр Порошенко 18 июня заявил, что против него открыли дело "за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины".
- Делом занималась СБУ, а открыли его еще в ноябре 2019 года. Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявляла, что суд обязал СБУ открыть дело.
- В СМИ говорили, что Филарет прежде всего недоволен тем, что деньги, которые получала УПЦ КП от своих иностранных представительств, после создания Православной церкви Украины будут идти в Константинополь.
- В "УПЦ КП" 19 июня отметили, что Филарет не просил правоохранителей открывать дело о Томосе против пятого президента Украины Петра Порошенко. Там говорят, что это вроде бы сделали сами верующие.
- В ГБР уверяли, что не собираются ставить под сомнение легитимность создания Православной церкви Украины.