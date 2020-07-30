Во время досудебных расследований ГБР вопрос получения Украиной Томоса об автокефалии не ставили под сомнение и не проверяли. В Бюро уверяют, что уголовное производство на самом деле касалось отмены регистрации УПЦ Киевского патриархата, а не Томоса.

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Производство зарегистрировали на основании решения суда еще под руководством ГБР Романа Трубы, заявил исполняющий обязанности директора бюро Александр Соколов, пишет пресс-служба ГБР.

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Уголовное производство, на которое в своих публичных заявлениях ссылался пятый президент Петр Порошенко, касалось не Томоса, а отмена регистрации УПЦ Киевского патриархата,

– отметил Соколов.

Его открыли по заявлению верующих. В производстве речь шла о том, что люди лишены возможности свободного пользования храмами этой общины.

Следователи ГБР провели досудебное расследование, проанализировали все факты и решили закрыть дело. Признаков уголовного правонарушения равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений не обнаружили.

Позиция ГБР

По мнению Соколова, отмена регистрации УПЦ Киевского патриархата должна рассматриваться в рамках административного или гражданского судопроизводства.

Руководитель бюро также предостерег публичных деятелей от политизации работы ГБР и спекуляций на религиозные темы.

"ГБР действует в рамках действующего законодательства и не вмешивается в вопросы религии", – подытожил Соколов. Относительно этого бюро провело консультации с представителями различных религиозных общин.

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