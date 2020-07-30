Під час досудових розслідувань ДБР питання отримання Україною Томосу про автокефалію не ставили під сумнів та не перевіряли. У Бюро запевняють, що кримінальне провадження насправді стосувалося скасування реєстрації УПЦ Київського патріархату, а не Томосу.

Справу Порошенко про Томос закрили

Провадження зареєстрували на підставі рішення суду ще за керівництва ДБР Романа Труби, заявив виконувач обов’язків директора бюро Олександр Соколов, пише пресслужба ДБР.

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Кримінальне провадження, на яке у своїх публічних заявах посилався п’ятий президент Петро Порошенко, стосувалося не Томосу, а скасування реєстрації УПЦ Київського патріархату,

– зазначив Соколов.

Його відкрили за заявою вірян. У провадженні йшлося про те, що люди позбавлені можливості вільного користування храмами цієї громади.

Слідчі ДБР провели досудове розслідування, проаналізували всі факти і вирішили закрити справу. Ознак кримінального правопорушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань не виявили.

Позиція ДБР

На думку Соколова, скасування реєстрації УПЦ Київського патріархату повинне розглядатися у рамках адміністративного або цивільного судочинства.

Керівник бюро також застеріг публічних діячів від політизації роботи ДБР та спекуляцій на релігійні теми.

"ДБР діє в межах чинного законодавства і не втручається у питання релігії", – підсумував Соколов. Щодо цього бюро провело консультації з представниками різних релігійних громад.

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