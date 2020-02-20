ГБР готовит документы для силового привода Порошенко на допрос: детали
Государственное бюро расследований готовит документы, чтобы силой привести на допрос пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Документы передадут в Офис генпрокурора.
Об этом заявила временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова в интервью LB.ua.
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По ее словам, расследование производств в отношении Порошенко продвигается трудно, потому что он не появляется на допросы.
По двум эпизодам — превышение лимитов неявки. Мы должны согласовывать это с прокуратурой, затем передавать материалы в суд. Пусть суд решает, достаточно ли оснований для повода,
– сказала она.
Глава ГБР добавила, что обсуждала этот вопрос с генпрокурором Русланом Рябошапкой. На вопрос, какой была эта беседа, она сказала: "Прекрасной. Ждем его решения".
В чем подозревают Петра Порошенко
- Переход украинских кораблей через Керченский пролив, из-за чего Россия совершила агрессию против Украины; введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти.
- Захват государственной власти и подделка при этом официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде.
- Вероятная потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (с ситуативной комнаты Администрации Президента).
- Незаконное пересечение государственной границы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).
- Незаконное задержание Михеила Саакашвили и дальнейшее незаконное выдворение его за пределы территории Украины в Польшу.
- Организация незаконной переправки Николая Чауса через государственную границу Украины в Молдову.
- Отмена решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области относительно зачисления земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к земелям запаса государственной собственности.
- Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод" Кузня на Рыбальском".
- Уклонение от уплаты налогов и последующая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой".
- Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых служебными лицами ООО "Союз-Инвест".
- Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года; проведение конкурса в короткие сроки и вынесение возможно незаконных решений относительно изменения порядка проведения конкурса.
- Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, что повлекло тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы.
- Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда города Киева со стороны Президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка".
- Возможна государственная измена из-за минских договоренностей. Согласно поданному заявлению, Порошенко достигал договоренности о восстановлении территориальной целостности Украины "с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", осознавая, что Россия является стороной конфликта.
Криминальные производства, в которых фигурирует Петр Порошенко / инфографика 24 канала