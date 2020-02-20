ДБР готує документи для силового приводу Порошенка на допит: деталі
Державне бюро розслідувань готує документи, аби силою привести на допит п'ятого президента і лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Документи передадуть в Офіс генпрокурора.
Про це заявила тимчасова виконувачка обов’язки директора ДБР Ірина Венедіктова в інтерв’ю LB.ua.
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За її словами, розслідування проваджень щодо Порошенка просувається важко, бо він не з’являється на допити.
По двох епізодах — перевищення лімітів неявки. Ми маємо погоджувати це з прокуратурою, потім передавати матеріали до суду. Нехай суд вирішує, чи достатньо підстав для приводу,
– сказала вона.
Очільниця ДБР додала, що обговорювала це питання з генпрокурором Русланом Рябошапкою. На запитання, якою була ця бесіда, вона сказала: "Прекрасною. Чекаємо на його рішення".
У чому підозрюють Петра Порошенка
- Перехід українських кораблів через Керченську протоку, через що Росія здійснила агресію проти України; введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади.
- Захоплення державної влади та підроблення при цьому офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді.
- Ймовірна втрата матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю (з ситуативної кімнати Адміністрації Президента).
- Незаконний перетин державного кордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).
- Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та подальше незаконне видворення його за межі території України до Польщі.
- Організація незаконного переправлення Миколи Чауса через державний кордон України до Молдови.
- Скасування рішення голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільської ради до земель запасу державної власності.
- Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".
- Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий".
- Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест".
- Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в період березня-травня 2019 року; проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення можливо незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу.
- Зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати коштів з Державного бюджету України на виплату їм заробітної плати.
- Втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва зі сторони Президента України, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".
- Можлива державна зрада через мінські домовленості. Згідно з поданою заявою, Порошенко досягав домовленості про відновлення територіальної цілісності України "з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей" усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту.
Кримінальні провадження, у яких фігурує Петро Порошенко / інфографіка 24 каналу