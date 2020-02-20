ДБР готує документи для силового приводу Порошенка на допит: деталі

Державне бюро розслідувань готує документи, аби силою привести на допит п'ятого президента і лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Документи передадуть в Офіс генпрокурора.

Про це заявила тимчасова виконувачка обов’язки директора ДБР Ірина Венедіктова в інтерв’ю LB.ua.

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За її словами, розслідування проваджень щодо Порошенка просувається важко, бо він не з’являється на допити.

По двох епізодах — перевищення лімітів неявки. Ми маємо погоджувати це з прокуратурою, потім передавати матеріали до суду. Нехай суд вирішує, чи достатньо підстав для приводу,

– сказала вона.

Очільниця ДБР додала, що обговорювала це питання з генпрокурором Русланом Рябошапкою. На запитання, якою була ця бесіда, вона сказала: "Прекрасною. Чекаємо на його рішення".

У чому підозрюють Петра Порошенка

Перехід українських кораблів через Керченську протоку, через що Росія здійснила агресію проти України; введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади.

Захоплення державної влади та підроблення при цьому офіційних документів під час внесення подання на призначення прем'єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді.

Ймовірна втрата матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю (з ситуативної кімнати Адміністрації Президента).

Незаконний перетин державного кордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).

Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та подальше незаконне видворення його за межі території України до Польщі.

Організація незаконного переправлення Миколи Чауса через державний кордон України до Молдови.

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Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест".

Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в період березня-травня 2019 року; проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення можливо незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу.

Зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати коштів з Державного бюджету України на виплату їм заробітної плати.

Втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва зі сторони Президента України, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації "Приватбанку".

Можлива ​​державна зрада через мінські домовленості. Згідно з поданою заявою, Порошенко досягав домовленості про відновлення територіальної цілісності України "з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей" усвідомлюючи, що Росія є стороною конфлікту.



Кримінальні провадження, у яких фігурує Петро Порошенко / інфографіка 24 каналу